"Шахтер" договорился о трансфере форварда сборной Бразилии

Давид Нерес играет за "Аякс" с 2017 года. Фото: Gettyimages.com/

Форвард сборной Бразилии и амстердамского "Аякса" 24-летний Давид Нерес перейдет в "Шахтер".

"Аякс" принял условия предложения донецкого клуба о продаже "горнякам" бразильского футболиста, сообщает Meta-ratings.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"

Переговоры почти на финальной стадии, соглашение должно быть завершено в ближайшее время, а сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.

По данным бразильских СМИ, трансфер бразильца будет стоить "Шахтеру" около €15 млн.

В этом сезоне Нерес, сыгравший за Аякс 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. За сборную Бразилии Нерес играет с 2019 года. За это время провел семь матчей и забил один гол. "Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. "Горняки" на два очка опережают "Динамо". Transfermarkt оценивает Давида в €22 млн. его контракт истекает летом 2023 года.