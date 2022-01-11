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вторник, 11 января 2022 08:32

"Шахтер" договорился о трансфере форварда сборной Бразилии

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&quot;Шахтер&quot; договорился о трансфере форварда сборной Бразилии
Давид Нерес играет за "Аякс" с 2017 года. Фото: Gettyimages.com/

Форвард сборной Бразилии и амстердамского "Аякса" 24-летний Давид Нерес перейдет в "Шахтер".

"Аякс" принял условия предложения донецкого клуба о продаже "горнякам" бразильского футболиста, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Переговоры почти на финальной стадии, соглашение должно быть завершено в ближайшее время, а сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.

По данным бразильских СМИ, трансфер бразильца будет стоить "Шахтеру" около €15 млн.

В этом сезоне Нерес, сыгравший за Аякс 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

За сборную Бразилии Нерес играет с 2019 года. За это время провел семь матчей и забил один гол.

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. "Горняки" на два очка опережают "Динамо".

Transfermarkt оценивает Давида в €22 млн. его контракт истекает летом 2023 года.

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