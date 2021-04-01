Сабо объяснил, почему сборная Украины не смогла победить Казахстан

Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что сборная Украины не смогла победить Казахстан через слабую реализацию моментов.

По словам бывшего наставника сборной, игрокам национальной команды не хватает мастерства, сообщает Zbirna.com.

"Я считаю, что пресса и болельщики сильно подняли сборную Украины после ничьи с Францией. Нельзя так делать, поскольку наши футболисты тоже немного взлетели, а падать получилось больно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расхлябанность и пижонство - реакция СМИ на потерю очков Украины в матче против Казахстана

Конечно, главная причина неудачи в игре с казахами - нереализация голевых моментов. Есть моменты, но не могут забить. Это был матч, в котором у нашей команды были убойные возможности, соперник даже позволял принимать мяч в штрафной и делать несколько прикосновений. тот же Жуниор Мораес 3 раза подыгрывал себе мяч, прежде чем наносить удар.

Могли забивать Александр Зубков, Артём Довбик. Председатель внизу, а бьют прямо во вратаря. Хотя было время поднять голову и отправить мяч в угол. О чем это говорит? Уровень мастерства, к сожалению, подвел. Конечно, обидно, что сами упустили два очка и не обыграли такого соперника, который был Украину вполне по зубам", - сказал Сабо.

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины не смогла победить Казахстан -1:1. Национальная команда занимает 2-е место имея в своем активе 3 очка и отставая от лидера Франции на 4 очка. Матчи отбора к Кубку мира-2022 продолжатся осенью 2021 после проведения Евро-2020/21.