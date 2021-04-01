Сабо объяснил, почему сборная Украины не смогла победить Казахстан

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 171
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 117
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 477
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 972
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 567
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 504
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 288
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 594
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 549
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
17
5
5
15
20
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Видео
Все видео
Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира
Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира
Как сыграли соперники сборной Украины
Как сыграли соперники сборной Украины
Вратарь "Нью-Джерси" фантастическим сейвом спас свою команду
Вратарь "Нью-Джерси" фантастическим сейвом спас свою команду
Шевченко переоценил своих игроков
Шевченко переоценил своих игроков
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 828
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 594
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 252
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 549
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 90
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 20:14

Сабо объяснил, почему сборная Украины не смогла победить Казахстан

  Комментировать
Сабо объяснил, почему сборная Украины не смогла победить Казахстан
Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что сборная Украины не смогла победить Казахстан через слабую реализацию моментов.

По словам бывшего наставника сборной, игрокам национальной команды не хватает мастерства, сообщает Zbirna.com.

"Я считаю, что пресса и болельщики сильно подняли сборную Украины после ничьи с Францией. Нельзя так делать, поскольку наши футболисты тоже немного взлетели, а падать получилось больно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расхлябанность и пижонство - реакция СМИ на потерю очков Украины в матче против Казахстана

Конечно, главная причина неудачи в игре с казахами - нереализация голевых моментов. Есть моменты, но не могут забить. Это был матч, в котором у нашей команды были убойные возможности, соперник даже позволял принимать мяч в штрафной и делать несколько прикосновений. тот же Жуниор Мораес 3 раза подыгрывал себе мяч, прежде чем наносить удар.

Могли забивать Александр Зубков, Артём Довбик. Председатель внизу, а бьют прямо во вратаря. Хотя было время поднять голову и отправить мяч в угол. О чем это говорит? Уровень мастерства, к сожалению, подвел. Конечно, обидно, что сами упустили два очка и не обыграли такого соперника, который был Украину вполне по зубам", - сказал Сабо.

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины не смогла победить Казахстан -1:1.

Национальная команда занимает 2-е место имея в своем активе 3 очка и отставая от лидера Франции на 4 очка.

Матчи отбора к Кубку мира-2022 продолжатся осенью 2021 после проведения Евро-2020/21.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сабо объяснил, почему сборная Украины не смогла победить Казахстан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Замучили известного композитора и поэта

Выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 18092
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15903
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 9297
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4500
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 1 Просмотров: 3393
Спорт
Команда Малиновского и Коваленко подписала лидера сборной Казахстана
Команда Малиновского и Коваленко подписала лидера сборной Казахстана Просмотров: 279
Стало известно, как УЕФА планирует изменить заявку команд на Евро-2020/21
Стало известно, как УЕФА планирует изменить заявку команд на Евро-2020/21 Просмотров: 135
Отец и агент Холанада прибыли в Барселону
Отец и агент Холанада прибыли в Барселону Просмотров: 153
Стало известно, покинут ли "Аталанту" Коваленко и Малиновский
Стало известно, покинут ли "Аталанту" Коваленко и Малиновский Просмотров: 234
Беринчик получил следующего соперника
Беринчик получил следующего соперника Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
4
Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Голосов: 349
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть