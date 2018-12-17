Россия уступила Франции в финале женского чемпионата Европы по гандболу

Сборная Франции среди женщин выиграла домашний чемпионат Европы по гандболу.
В Париже в финальном матче француженки одержали победу над сборной России со счётом 24:21. Француженки взяли реванш у россиянок за поражение в финале Олимпийских игр 2016-го и впервые завоевали титул чемпионок Европы.
В ходе финального матча подопечные Евгения Трефилова постоянно были в роли догоняющих. Хозяйки континентального первенства противопоставили россиянкам отличную оборону. Самой результативной в составе сборной России в финальном матче стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей, 5 голов в активе Дарьи Дмитриевой, сообщают российские СМИ.
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Париж, Франция
Финал
Франция – Россия – 24:21 (13:12)
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Сборная России играла в финале чемпионата Европы впервые с 2006-го.
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