Россия уступила Франции в финале женского чемпионата Европы по гандболу

Француженки стали чемпионками Европы. Фото: livejournal.com

Сборная Франции среди женщин выиграла домашний чемпионат Европы по гандболу.

В Париже в финальном матче француженки одержали победу над сборной России со счётом 24:21. Француженки взяли реванш у россиянок за поражение в финале Олимпийских игр 2016-го и впервые завоевали титул чемпионок Европы.

В ходе финального матча подопечные Евгения Трефилова постоянно были в роли догоняющих. Хозяйки континентального первенства противопоставили россиянкам отличную оборону. Самой результативной в составе сборной России в финальном матче стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей, 5 голов в активе Дарьи Дмитриевой, сообщают российские СМИ.

Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.

Париж, Франция

Финал

Франция – Россия – 24:21 (13:12)

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Сборная России играла в финале чемпионата Европы впервые с 2006-го.