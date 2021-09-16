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четверг, 16 сентября 2021 11:23

Россия предлагает украинскому боксеру $500 тыс. за смену гражданства

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Россия предлагает украинскому боксеру $500 тыс. за смену гражданства
Иван Редкач проиграл в последнем бою. Фото: Instagram.com/ivan_redkach_11

Украинский боксер 35-летний Иван Редкач может сменить гражданство.

Россия предлагает Редкачу €500 тыс. за то, чтобы он отказался от украинского паспорта в пользу российского. Сам боксер пока не решил, что с этим делать.

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"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы взяли? Свой ответ скажу завтра", - написал Редкач в Іnstagram.

Иван Редкач - украинский боксёр-профессионал, чемпион USBA в 2014 году в легком весе до 61,2 кг. Известный критикой Александра Усика и Василия Ломаченко.

В последнем поединке Редкач позорно проиграл американцу Реджис Прогрейсу нокаутом в шестом раунде. Иван попытался обжаловать поражение, но судейский комитет не усмотрел в действиях американского боксера никаких нарушений. Украинец указывал, что Прогрейс ударил его ниже пояса.

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