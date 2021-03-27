Россия обыграла Словению

Артем Дзюба забил дважды. Фото:Reuters

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счётом 2:1.

На 26-й минуте Артём Дзюба открыл счёт. Навес Александра Головина с левого фланга был заблокирован, но мяч удачно взмыл в воздух, прилетев на голову Дзюбы. Артём сделал скидку на Далера Кузяева, тот, стоя спиной к воротам, уже низом покатил мяч обратно на Дзюбу, и форвард технично пробил в левый нижний угол ворот, под штангу.

На 35-й минуте Головин рядом с линией штрафной получил мяч от Кузяева и пробил, попав в перекладину после небольшого рикошета. На подборе в центре штрафной оказался Дзюба, который обработал мяч, пробросил его себе на ход, уйдя от Михи Мевли, и снова пробил в левый нижний угол. Спустя минуту полузащитник сборной Словении Йосип Иличич забил гол. На 36-й минуте Иличич получил мяч от Михи Зайца и здорово пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол ворот.

Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022. Словения (3) — на втором месте.

Еще в одном матче дня Черногория дома победила Гибралтар – 4:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира

Завтра свой второй матч на турнире проведет сборная Украины. Наши футболисты сыграют дома со сборной Финляндии.