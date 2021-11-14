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воскресенье, 14 ноября 2021 20:56

Россия без шансов проиграла Хорватии

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Россия без шансов проиграла Хорватии
Россия ни разу не ударила в створ ворот. Фото: "Чемпионат"

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе "Полюд" в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0.

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Команда Валерия Карпина ни разу не пробила в створ ворот соперника. Всего она нанесла 2 удара, и оба – мимо.

Хозяева в течение игры 19 раз били по воротам россиян. 5 раз они попали в створ, 9 раз ударили мимо него, а еще 5 раз мяч останавливали защитники гостей.

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В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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