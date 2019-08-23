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пятница, 23 августа 2019 17:30

Российского хоккеиста дисквалифицировали из-за кокаина

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Российского хоккеиста дисквалифицировали из-за кокаина
Евгений Кузнецов останется без хоккея на 4 года

Российский хоккеист попал в большой международный скандал.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

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Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

https://www.championat.com
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