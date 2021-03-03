Российский комментатор спровоцировал скандал на чемпионате мира по лыжным гонкам

Йони Мяки дважды обходил россиян. Фото РИА "Новости"

Финский лыжник Йони Мяки отреагировал на грубое высказывание российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца. После того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: "Мы сняли скальп с русских во 2-й раз. Это приятно".

Губерниев, рассуждая о словах финна, обозвал отца Йони Мяки нецензурным словом.

На пресс-конференции Йони спросили, слышал ли он о словах комментатора.

"Да, да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идёт из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достаётся и моему отцу, ненормально", — приводит слова Мяки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские атлеты чувствуют безнаказанность

В январе россиянин Александр Большунов финишировал вслед за Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. После финиша он ударил финского лыжника палкой.