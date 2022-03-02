Российских и белорусских биатлонистов выгнали из соревнований под эгидой IBU

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) решил запретить участие российских или белорусских спортсменов в своих международных соревнованиях.

Сюда входят и неспортивные мероприятия, организованные IBU для своих членов, сообщает официальный сайт организации.

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Исполнительный комитет дополнительно обсудит потенциальное прекращение членства двух национальных федераций в IBU.

Комитет считает, что это решение необходимо, чтобы быть солидарными с Украиной и олимпийским сообществом, а также для защиты честности соревнований IBU и безопасности его участников в спортивных и неспортивных соревнованиях.

Также в IBU выражают глубокие соболезнования по поводу гибели бывшего украинского биатлониста Евгения Малышева.

"Комитет еще раз осуждает нападения России на Украину и поддержку Беларуси и снова выражает надежду на немедленное прекращение войны", - говорится в обращении.