Оккупанты убили 20-летнего биатлониста сборной Украины

Федерация биатлона Украины сообщает о трагической гибели члена национальной сборной команды среди юниоров харьковчанина Евгения Малышева, 2002 г.р..
Спортсмен завершил свои выступления два года тому назад.
"Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и близким. Вечная память", - сообщает biathlon.com.ua.
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Подтверждается эта информация и на странице группы "Терміново - Новини Тернопільщини" в Facebook.
"20-летний парень, спортсмен, у которого вся жизнь впереди! Будьте прокляты, оккупанты! Погиб Евгений Малышев, 2002 года рождения.
Два года назад биатлонист покинул тренировки с национальной сборной среди юниоров. Сейчас он проходил службу по контракту. Светлая память, герои не умирают!" - говорится в сообщении.
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