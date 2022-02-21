Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен

На зимней Олимпиаде в Пекине нидерландка Ирэн Схаутен стала одной из мультимедалисток. В конькобежном спорте она одержала три золотых и одну бронзовую награды.

29-летняя спортсменка победила на дистанциях 3000 м и 5000 м, а также в масс-старте. К личным наградам добавила "бронзу" в командной гонке преследования.

В забеге на 5000 м установила новый олимпийский рекорд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг

Для Ирэн выступление в Пекине - серьезный шаг вперед, ведь в Пхёнчхане-2018 нидерландка завоевала только бронзовую медаль в масс-старте.

В своей карьере Схаутен четырежды побеждала на чемпионатах мира, пять раз - на чемпионатах Европы, многократная победительница этапов Кубка мира.

На своих страницах в соцсетях Ирэн делится фото с соревнований по конькобежному спорту, а также велопрогулок, которые она любит. Схаутен много работает в тренажерном зале со штангой.

Фотографии преимущественно спортивного характера, однако есть и несколько пикантных снимков.

Фото: instagram.com/ireneschouten1

Олимпийский рекорд на 5000 м Схаутен установила 10 февраля. Ее время - 6:43.51 мин. Пекинская Олимпиада завершилась в воскресенье, 20 февраля.