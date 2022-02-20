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воскресенье, 20 февраля 2022 09:06

Результаты последнего дня Олимпиады и итоговый командный зачет

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Результаты последнего дня Олимпиады и итоговый командный зачет
Тереза Йохауг принесла Норвегии 16-е "золото" в Пекине. Фото: Gettyimages.com

20 февраля завершились зимние Олимпийские игры в Пекине.

В последний день соревнований было разыграно пять комплектов наград.

Украина имела шансы только в лыжной гонке среди женщин на 30 км. Представительницы Украины были далеки от борьбы за награды - Марина Анцибор финишировала 37-й, а Виктория Олех 58-й.

Победила норвежка Тереза ​​Йохауг. Серебряным и бронзовым призерками стали американка Джессика Диггинс и представительница Финляндии Кертту Нисканен соответственно.

Олимпийскими чемпионами по бобслею в четверках стали представители Германии – Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кенди Бауэр, Александр Шюллер. "Серебро" также досталось немецкому экипажу - Йоханнесу Лохнеру, Флориану Бауэру, Кристоферу Веберу, Кристиану Распу. Третье место получили представители Канады – Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Коуквелл.

Сборная Финляндии победила в финале команду Олимпийского комитета России по хоккею – 2:1. Финны впервые в истории выиграли "золото" Игр в этом виде спорта среди мужчин. "Бронза" у команды Словакии.

Олимпийским чемпионом в параллельном слаломе стала команда Австрии. В Германии – "серебро", а бронзовая награда досталась Норвегии.

Победителем соревнований по керлингу стала среди женщин стала команда Великобритании. Британки в финале победили Японию – 10:3. Сборная Швеции одержала бронзовые награды.

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Досрочным победителем командного зачета в Пекине стала сборная Норвегии, которая имеет в своем активе 16 золотых наград, восемь серебряных и 13 бронзовых.

На второй строчке - команда Германии, которая имеет в активе 12 золотых медалей, десять серебряных и пять бронзовых медалей.

Закрывает тройку лидеров Китай. Хозяева одержали девять золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды.

Сборная Украины с одной серебряной наградой поделила 25 место с командой Испании.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12 дисциплинах.

Автор: Сергей Тищенко
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20
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