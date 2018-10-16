Роналду развлекся на концерте популярного певца

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с гражданской женой Джорджиной Родригес посетил Париж. Футболиста с подругой заметили при выходе из дорогого ресторана.
Звездная пара приехала в столицу Франции не просто ради романтического ужина, но и для того, чтобы посетить концерт американского певца Джейсона Деруло.
В сети появились видео, как Криштиану Роналду и Джорджина отдыхают на концерте.
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При этом, если Джорджина спокойно слушала музыку, то Криштиану едва заставлял себя сидеть на месте и не пуститься в пляс, а уходя с зала, все же выполнил несколько танцевальных движений.
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Crisgina con amigos en el concierto de Jason Derulo en Francia❤
Криштиану Роналду перебрался в "Ювентус" из мадридского "Реала" за 115 млн євро.
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