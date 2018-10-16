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вторник, 16 октября 2018 14:09

Роналду развлекся на концерте популярного певца

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Роналду развлекся на концерте популярного певца
Роналду и Родригес сходили на концерт в Париже. Фото: VistaNews.ru

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду с гражданской женой Джорджиной Родригес посетил Париж. Футболиста с подругой заметили при выходе из дорогого ресторана.

Звездная пара приехала в столицу Франции не просто ради романтического ужина, но и для того, чтобы посетить концерт американского певца Джейсона Деруло.

В сети появились видео, как Криштиану Роналду и Джорджина отдыхают на концерте.

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При этом, если Джорджина спокойно слушала музыку, то Криштиану едва заставлял себя сидеть на месте и не пуститься в пляс, а уходя с зала, все же выполнил несколько танцевальных движений.

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Crisgina con amigos en el concierto de Jason Derulo en Francia❤

Публикация от G E O R G I N A (@georginarodriguez.pics)

Криштиану Роналду перебрался в "Ювентус" из мадридского "Реала" за 115 млн євро.

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