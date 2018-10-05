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пятница, 05 октября 2018 13:05

Появились новые подробности интимного скандала вокруг Роналду

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Появились новые подробности интимного скандала вокруг Роналду
Скандал вокруг Роналду может серьезно ударить по финансам португальца. Фото: Sportsnet

Ситуация с обвинениями португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании набирает обороты.

Рекламные партнёры футболиста обеспокоены ситуацией. Компания Nike, с которой у португальца пожизненный контракт на 1 млрд евро, вполне может прекратить с Роналду трудовые отношения.

"Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - приводит заявление спортивного бренда испанское издание AP.

Аналогичной позиции придерживается и компания EA Sports, лицом которой является Роналду. Изображение португальца нанесено на футбольный симулятор FIFA 19, именно он получил первую физическую копию игры. Однако в случае, если Криштиану признают виновным, контракт с ним могут разорвать.

"Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA", - говорится в заявлении корпорации.

Пока публично поддержал португальца только клуб, за который он выступает, - туринский "Ювентус".

"Криштиану Роналду в последние месяцы показал свой большой профессионализм и преданность делу, это в "Ювентусе" ценят все. Этого мнения не меняют события, которые якобы произошли 10 лет назад. Так считают все, кто общается с этим великим чемпионом", — говорится в заявлении туринского клуба.

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Ранее 34-летняя американка Кэтрин Майорга публично обвинила нападающего "Ювентуса" в домогательствах и изнасиловании. По её словам, инцидент случился 2009-го в Лас-Вегасе, куда Роналду вместе с семьёй приехал на отдых. Майорга уверяет, что познакомилась с футболистом в отеле, а вскоре после этого он изнасиловал её.

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Дата
05
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