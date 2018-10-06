Роналду рассказал, кто стоит за скандалом с изнасилованием

Роналду прокомментировал секс-скандал. Фото: The Week

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что дело об обвинении в изнасиловании подстроил его бывший клуб "Реал", сообщает Football Italia.

Криштиану верит, что после его перехода в "Ювентус" мадридский клуб и его президент Флорентино Перес пытаются всячески ему навредить, так как у них испортились отношения из-за продления контракта прошлой зимой.

Пртугалец не получил повышение оклада, которое он требовал после выигрыша 5-го "Золотого мяча".

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В изнасиловании его обвиняет американка Кэтрин Майорга, которая требует от португальца 200 тысяч евро.