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вторник, 31 августа 2021 14:21

Роналду официально сменил команду

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Роналду официально сменил команду
Криштиану Роналду шесть сезонов играл за "МЮ". Фото: REUTERS

Форвард сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Роналду подписал контракт на два года с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт "манкунианцев".

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"Ювентус" получил за Роналду €15 млн и может получить еще €8 млн бонусов в зависимости от выступлений игрока.

Роналду выступал за МЮ с 2003-го по 2009 год. Забил 118 голов в 292 матчах. Трижды выиграл АПЛ, один кубок Лиги чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги.

Криштиану Роналду выступал за "Ювентус" с 2018-го по 2021 год. За это время дважды выиграл чемпионате Италии.

Роналду известен выступлениями за "Реал", "МЮ" и "Спортинг".

В текущем сезоне "манкунианцы" на третьем месте чемпионата Англии, имея в активе семь очков в трех матчах. В следующем туре "МЮ" сыграет 11 сентября против "Ньюкасла".

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