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среда, 18 сентября 2019 11:27

Роналду нашел удачное сравнение для чудо-гола Буффону

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Роналду нашел удачное сравнение для чудо-гола Буффону
Реал после победы над Ювендусом 3:0 на выезде, едва не проиграл с таким же счетом дома

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что приносит ему больше удовольствия, чем забитые мячи.

Сообщает "Трибуна".

"Я пытался забить подобный гол [как "Ювентусу" в ЛЧ] долгие, долгие годы. У меня 700 забитых мячей, но такого не было.

Я подумал: "Наконец я забил ножницами в прекрасном прыжке". И это в игре с "Ювентусом" в ворота Буффона в Лиге чемпионов. Великолепный гол, но он точно не лучше, чем секс с моей Джорджиной", - сказал Роналду.

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В четвертьфинале Лиги чемпионов 2017-18 Роналду забил гол "Ювентусу" "ножницами" в прыжке. "Реал" победил в гостях - 3:0, а дома уступил - 1:3.

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