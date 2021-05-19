Романчук выиграл чемпионат Европы по плаванию

Романчук является самым титулованным украинским пловцом. Фото: Reuters

Украинский пловец Михаил Романчук на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште стал победителем на дистанции 1500 метров вольным стилем. В финальном заплыве украинец показал результат 14 минут 39,89 секунды.

Призерами стали итальянские конкуренты - олимпийский чемпион Грегорио Палтриньери (14.42,91) и Доменико Акеренца (14.54,36). Сообщает radiosvoboda

Еще один украинец Сергей Фролов не смог выйти в финал в этой дисциплине, он стал девятым в квалификации.

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Михаил Романчук является мужем известной легкоатлетки Марины Бех. В прошлом году он подарил своей жене автомобиль. А позже стал рекордсменом Европы.