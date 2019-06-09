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воскресенье, 09 июня 2019 14:52

"Рома" заберет Степаненко" – La Gazzeta dello Sport.

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&quot;Рома&quot; заберет Степаненко&quot; – La Gazzeta dello Sport.
Степаненко может закончить карьеру в Италии

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека, который в ближайшее время должен возглавить Рому, может пригласить в команду полузащитника Тараса Степаненко.

Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport


По информации источника, португальский специалист планирует укрепить линию полузащиты, и 29-летний футболист сборной Украины является одним из вариантов усиления.


Ранее СМИ уже сообщали, что Фонсека якобы хочет взять с собой трех других игроков Шахтера: Исмаили, Тайсона и Маркоса Антонио.


Ожидается, что Рома представит португальца в понедельник. Он подпишет контракт по схеме 2+1 с зарплатой около 3 миллионов евро с учетом бонусов.

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Фонсека пришел в Шахтер летом 2016 года, заменив Мирчу Луческу. С Паулу Шахтер становился чемпионом в каждом из трех сезонов.

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