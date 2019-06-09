"Рома" заберет Степаненко" – La Gazzeta dello Sport.

Степаненко может закончить карьеру в Италии

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека, который в ближайшее время должен возглавить Рому, может пригласить в команду полузащитника Тараса Степаненко.

Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport



По информации источника, португальский специалист планирует укрепить линию полузащиты, и 29-летний футболист сборной Украины является одним из вариантов усиления.



Ранее СМИ уже сообщали, что Фонсека якобы хочет взять с собой трех других игроков Шахтера: Исмаили, Тайсона и Маркоса Антонио.



Ожидается, что Рома представит португальца в понедельник. Он подпишет контракт по схеме 2+1 с зарплатой около 3 миллионов евро с учетом бонусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонсека хочет забрать из "Шахтера" Исмаили

Фонсека пришел в Шахтер летом 2016 года, заменив Мирчу Луческу. С Паулу Шахтер становился чемпионом в каждом из трех сезонов.