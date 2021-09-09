Рекорд Италии: результаты матчей отбора к Кубку мира

Роберто Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

8 сентября состоялись матчи отбора к Кубку мира.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

Сборная Италии стала рекордсменом по количеству матчей без поражений. Команда Роберто Манчини не проигрывает уже 37 матчей подряд.

Действующий победитель Евро не оставил шансе Латвии - 5:0. Хозяева в первом тайме забили четыре мяча в ворота соперников и при желании могли довести счет до двузначного.

Сборная Албании не имела никаких проблем с Сан-Марино - 5:0.

Национальная команда Беларуси дала бой звездной Бельгии. Судьбу поединка решил один забитый мяч гостями в середине первого тайма - 0:1.

Сборная Германии разгромила Исландию в гостях - 4:0. Немцы забили два быстрых гола, а под конец встречи довели дело до разгрома.

Северная Ирландия и Швейцария не смогли выявить сильнейшего - 0:0.

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С таким же счетом завершилась игра Северной Македонии и Румынии.

Сборная Польши отобрала очки у Англии. Гости вышли вперед в середине второго тайма, но поляки спаслись уже в добавленное к матчу время - 1:1.

Уэльс сенсационно не смог победить Эстонию - 0:0.

Венгрия оказалась сильнее Албанию - 2:1.

Сборная Украины в последних матчах отбора к Кубку мира дважды сыграла вничью против Казахстана и Франции. Украинцы занимают второе место в своей отборочной группе. 9 октября национальная команда проведет матч шестого тура против Финляндии.