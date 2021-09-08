Незаслуженная ничья: что нужно знать о матче Чехия - Украина

Виктор Корниенко проводит второй сезон в первой команде "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью с Чехией -1:1.

Что нужно знать об игре в Пльзене?

Эксперименты от обоих тренеров. Команды играли не в сильнейших составах и пробовали различные сочетания игроков.

Пять дебютантов. В составе национальной команды первые матчи сыграл Тарас Качараба, Виктор Корниенко, Владислав Кочергин, Александр Сирота и Сергей Булеца. Защитник "Шахтера" отметил свой дебют забитым мячом.

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Слабое качество футбола. Уровень футбола на поле был низким. Команды много ошибались, не было командных скоростей.

Преимущество Чехии. Хозяева имели игровое и территориальное преимущество на протяжении всего матча. Еще в первом тайме чехи могли решить судьбу матча. Украина играла вторым номером через длинные передачи.

Проблемы в обороне и опорной зоне. Защитникам не хватало сыгранности. Они постоянно теряли свои позиции, не могли разобраться, где должны играть. В середине поля было много потерь и мало конструктива.

Чехи полностью переиграла сборную Украины, но реализовали только один момент

Потеряли победу на последних секундах игры. Чехия забила свой мяч, когда завершался добавлен к матчу время.

Новички не впечатлили. Защитники Сирота и Качараба много нервничали. Булеца и Кочергин не усилено игру выйдя на замену. Только Корниенко воспользовался своим шансом. Защитник "Шахтера" надежно сыграл в обороне и забил гол.

Удача была на стороне украинцев. Чехи полностью переиграла сборную Украины, но реализовали только один момент. Украинцы забили гол имея всего два момента.

Футбол Петракова пока трудно дается игрокам сборной Украины. Национальная команда не может похвастаться качеством игры. Большие проблемы в организации атак и проблемы в защите.

Следующий свой матч сборная Украины проведет 9 октября в Хельсинки против Финляндии. Начало игры в 19:00.

В отборочной группе Украина занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.