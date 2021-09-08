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Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира

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Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Антуан Гризманн принес Франции победу Фото: Reuters

Сборная Украины стала второй в отборочной группе квалификации к Кубку мира.

Команда Александра Петракова поднялась на вторую строчку после победы Франции над Финляндией - 2: 0, и ночные Боснии и Герцеговины с Казахстаном -2: 2.

Казахи вышли вперед в начале игры благодаря голу Мурата Каута. Хозяева смогли переломить ход поединка в самом конце игры. За последние 15 мин матча боснийцы забили дважды. Казалось, что победа от них уже не убежит, но в добавленное к матчу время Бахтияр Зайнутдинов принес казахам ничью

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В другом матче Франция не имела никаких проблем с Финляндией

Новичок "Атлетико" Антуан Гризманн в каждом из таймов забивал в ворота финнов.

В турнирной таблице Украины и Финляндия имеют по пять очков, но разница забитых и пропущенных теперь в пользу подопечных Петракова, но у финнов еще одна играл запасе. Франция увеличила свое лидерство. Теперь команда Дидье Дешама опережает ближайшего преследователя уже на семь пунктов. Боснийцы имеют в своем активе три очка.

В седьмом туре Казахстан примет Боснию и Герцеговину на своем поле. Матч состоится 9 октября. В этот же день Финляндия будет принимать Украину в Хельсинки. Франция пропустит тур.

Победитель группы напрямую попадает на Кубок мира. Команда, которая займет второе место будет играть в стыковых матчах.

В двух последних играх сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном и Францией

Автор: Сергей Тищенко
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