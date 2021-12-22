Ребров сказал, что сочуствует Шевченко

Ребров несколько лет составлял с Шевченко ударный дуэт "Динамо". Фото: "Ференцварош"

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мнением о назначении Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа", потому что он отдал много итальянскому футболу. Он уважаемый в этой стране. Плюс, что важно для тренера, он сделал хорошую национальную сборную. И в него поверили. И он хорошо владеет итальянским.

Я посмотрел пару матчей - посочувствовал Андрею Николаевичу. Сверхсложный период для него. Пожелал ему удачи. Понимаю, что это непросто.

Сейчас он играет с лидерами, тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков", - сказал Ребров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"

Вчера "Дженоа" под руководством Шевченко сыграло вничью - 0:0 с "Аталантой", за которую выступает украинец Руслан Малиновский. Руслана заменили во втором тайме.