Ребров рассказал, возглавит ли он сборную Украины

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров опроверг информацию, которая может изменить Андрея Шевченко в сборной Украины после Евро-2020/21.

Ребров сконцентрирован на своей работе в Будапеште и не планирует менять клуб..

"Любой тренер, который работает за рубежом, хочет вернуться в Украину. Но в каком качестве и в каком клубе? Это все в будущем, сейчас я сосредоточен на работе в своей команде, а что будет дальше - посмотрим.

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Шевченко не в "Челси", а я не в сборной Украины. Андрей Николаевич делает очень хорошую работу, я желаю ему удачи и выйти из хорошей группы. Сейчас об этом говорить вообще неуместно.

Конечно, разговоры прессы. Я работаю в Венгрии, у меня контракт на три года. Так же как и у Шевченко, даже не знаю, на сколько лет у него контракт. Как правило, разговоры начинаются, когда нет результата. А сейчас тренер работает супер, все рады его работе, зачем сейчас вообще говорить об смену коуча? Это просто смешно", - сказал Ребров в эфире канала "Бомбардир".

Сергей Ребров начал тренерскую карьеру в 2014 году, когда возглавил "Динамо". За 3 года работы с командой Ребров 2 раза стал чемпионом Украины и 2 раза выиграл Кубок. Сезон 2017/18 провел в Саудовской Аравии, где возглавлял "Аль Ахелой". С 2018 года работает с "Ференцварошем". В Венгрии дважды приводил команду к чемпионству, выводил клуб в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Андрей Шевченко работает со сборной с 2016 года. Смог вывести национальную команду на Евро-2020/21. Контракт наставника с Украинской ассоциацией действует до начала июля 2021 года. Стороны могут продлить соглашение еще на полтора года.