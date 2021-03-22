"Я его очень уважаю" - Шевченко рассказал, почему не вызывает Буяльского в сборную Украины

Виталий Буяльский является одним из лидеров "Динамо". Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает у национальную команду одного из лидеров "Динамо" Виталия Буяльского через тактические моменты.

Наставник сборной не видит игрока "Динамо" в построениях игры национальной команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганков не сыграет за сборную Украины

"Это профессиональный парень, который всегда приезжает в сборную и отдавал себя на 100%. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет. Мы играем по другой схеме. Разве надо вызвать его, чтобы он сидел на скамейке запасных? Это будет некорректно по отношению к нему. когда будет место для него - обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь - за его отношение, когда он приезжал ", - сказал тренер в эфире "Великого футбола".

24 марта сборная Украины сыграет в гостях против Франции. Начало матча в 21.45.

28 и 31 марта национальная команда будет принимать в Киеве Финляндию и Казахстан.