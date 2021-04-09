Ребров рассказал, покинет ли он "Ференцварош"

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не уверен, что останется работать в следующем сезоне в Будапеште.

По словам Реброва, у него есть еще 1 год контракта с "Ференцварошем", но он не исключает смену места работы.

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"Мое будущее? Пока я здесь, у меня еще год контракта. Нужно закончить сезон, а там посмотрим. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Сезон закончится и посмотрим", - сказал Ребров в эфире "Денисов Time"

Сергей Ребров работает тренером "Ференцвароша" с 2018 года. За это время он выиграл 2 чемпионских титула и смог вывести команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов. В текущем сезоне "Ференцварош" уверенно лидирует в чемпионате Венгрии. Команде осталось одержать 1 победу в 6 матчах, чтобы стать чемпионами.