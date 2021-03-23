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вторник, 23 марта 2021 09:39

Ребров рассказал, почему не захотел возвращаться в "Динамо"

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Ребров рассказал, почему не захотел возвращаться в &quot;Динамо&quot;
Сергей Ребров 3 года возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров отказал Игорю Суркису вернуться в "Динамо", потому что не хотел бросать свою работу в Венгрии.

Украинский тренер готовил команду к старту в квалификации Лиги чемпионов, поэтому решил не возвращаться в Киев летом 2020 года.

"Удерживал ли контракт с"Ференцварошем"? Конечно, удерживал. Если бы это предложение было немножко в другое время ... Это предложение было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду, не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповой этап Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы.

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Мне нравилось и нравится работать с "Ференцварошем", я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому "Динамо". Я люблю "Динамо", но самое главное, что это предложение было немножко несвоевременно.

Обиделся ли Суркис? Это вы у него спросите. Впоследствии все проходит. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет по своим местам. Посмотрим ", - сказал Ребров в эфире канала "Бомбардир".

Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 годы. За это время наставник выиграл 2 Кубка и 2 чемпионата Украины.

С 2018 года Ребров работает с "Ференцварошем". За это время выиграл 2 чемпионата Венгрии и вывел команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. Румынский тренер смог вывести киевлян в Лигу чемпионов. В чемпионате Украины "динамовцы" опережают на 7 очков "Шахтер" в чемпионской гонке.

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