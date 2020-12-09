Ребров рассказал о причинах поражения от Луческу

Сергей Ребров впервые проиграл "Динамо". Фото "Ференцварош"

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров после поражения от "Динамо" Киев 0:1 прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

"Был хороший матч, я горд за свою команду. К сожалению, мы не создавали много моментов. Все сломал гол киевлян, который все изменил. Этот опыт поможет "Ференцварошу", который давно тут не играл. Надеюсь, мы вернемся в Лигу чемпионов в следующем году".

"У нас были моменты, но не реализовали. А соперник реализовал. Если бы мы быстро отыгрались, то были свои шансы. Динамо компактно оборонялось, было сложно. В целом, в такой группе было непросто. Были хорошие матчи - с "Ювентусом" на выезде, с "Барселоной", с "Динамо".

"Это хороший опыт, потому что у нас нет игроков с таким опытом", - сказал Ребров в комментарии Футбол 1.

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"Динамо" будет несеянным во время жеребьевки 1/16 Лиги Европы.