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вторник, 08 декабря 2020 13:02

Ребров рассказал, что думает о Луческу

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Ребров рассказал, что думает о Луческу
У Реброва есть опыт противостояния с Луческу. Фото Униан

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился мнением о главном тренере "Динамо" Мирче Луческу.

"Я не играю против Луческу. Уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в "Динамо" и как изменилась эта команда. Думаю, что все отмечают его работу.

Но я не играю против Луческу и Луческу не играет против меня. Встречаются 2 исторические команды, будет очень интересный матч", – сказал Ребров.

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Матч "Динамо" – "Ференцварош" пройдет сегодня, 8 декабря. Начало – в 22:00.

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Дата
08
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