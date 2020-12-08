Ребров рассказал, что думает о Луческу

У Реброва есть опыт противостояния с Луческу. Фото Униан

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился мнением о главном тренере "Динамо" Мирче Луческу.

"Я не играю против Луческу. Уважаю этого тренера, он многого достиг. Вижу, как он работает в "Динамо" и как изменилась эта команда. Думаю, что все отмечают его работу.

Но я не играю против Луческу и Луческу не играет против меня. Встречаются 2 исторические команды, будет очень интересный матч", – сказал Ребров.

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Матч "Динамо" – "Ференцварош" пройдет сегодня, 8 декабря. Начало – в 22:00.