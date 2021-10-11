Ребров получил награду в ОАЭ

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский тренер "Аль-Айну" 47-летний Сергей Ребров получил признание в ОАЭ.

Реброва второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в чемпионате страны, сообщает официальный сайт клуба с Ближнего Востока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена Луческу готова? Вернидуб хочет возглавить "Динамо"

Ребров забирает эту награду второй раз подряд. "Аль-Айн" остается на вершине таблицы, хотя именно в сентябре впервые начал терять очки. Команда расписала две ничьи, позволив "Аль-Джазира" сократить отставание до одного очка.

Сергей Ребров был главным кандидатом на пост тренера сборной Украины, но не смог разорвать контракт со своим клубом. В Украине наставник три сезона возглавлял "Динамо". Привел киевлян к двум чемпионств и такого же количества Кубков. Последние три года возглавлял "Ференцварош". Смог вывести команду впервые в истории ЛЧ.