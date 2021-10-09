Почему Украина победила Финляндию

Андрей Ярмоленко забил первый гол в матче. Фото: Gettyimages.com

В матче шестого тура отбора к Кубку мира сборная Украины победила Финляндию - 2:1.

Что нужно знать об игре в Хельсинки?

Кадровые потери Украины. Виталий Миколенко, Денис Бойко, Виталий Буяльский и Александр Зинченко не могли играть из-за травм.

Ожидаемый состав от Петракова. Наставник сборной Украины абсолютно не удивил стартовым составом.

Тактический просчет тренера Финляндии. Маркку Каненен решил играть первым номером, высоко прессинговать соперника. Отказавшись от привычной игры вторым номером. Прессинг финнов не был эффективен, а при контроле мяча было много потерь. Для сборной Украины такой футбол был удобен. Команда Петракова получила свободные зоны и быстро переходила среду поля.

Быстрый гол помог Украине. Начало встречи было активным. Сначала финны потеряли свой шанс, а потом забил Ярмоленко. Хозяев уже были вынуждены открываться.

Тренер сборной Финляндии ошибся с тактическим построением на матч против Украины

Ярмоленко провел сильный матч. Полузащитник "Вест Хэма" забил классный гол на индивидуальном мастерстве, был лидером и вожаком Украины.

Надежный Пятов. Вратарь Украина дважды отправился сборную и сыграл довольно надежно.

Ошибка Матвиенко. Защитник "Шахтера" привез гол в собственные ворота выбив мяч прямо в соперника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игра до удаления: почему Франция разгромила Украину

Украина должна закрывать вопрос победителя в первом тайме. Команда Петракова было достаточно моментов, чтобы решить судьбу победителя в первой воловины игры.

Финны могли рассчитывать на ничью. Паулюс Араюури мог сравнять счет, но не попал в пустой угол ворот Пятова.

Закономерная победа Украины. Украина была сильной и закономерно победила. Имела все шанс не доводить до нервной концовки.

В другом матче группы Босния и Герцеговина победила в гостях Казахстан - 2:0. 12 октября Украина во Львове будет принимать боснийцев. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В турнирной таблице Украины занимает второе место. Команда Петракова на четыре очка отстает от Франции.