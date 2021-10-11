Замена Луческу готова? Вернидуб хочет возглавить "Динамо"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Наставник "Шерифа" 55-летний Юрий Вернидуб хотел бы в будущем возглавить киевское "Динамо".

Выбирая между работой в "Динамо" и "Шахтере", Вернидуб выбрал работу с действующим чемпионом Украины.

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"Киевское "Динамо" или "Шахтер" ? Звонков не было. Мечта всегда есть, но звонков не было. О какой из этих команд больше мечтаю? С детства болел за "Динамо". Я сам из Житомира, а оттуда в Киев 130 километров . Когда был маленьким, мы с отцом, который тоже любил футбол, ехали в Киев смотреть игры. Он, возможно, мне и привил эту любовь к футболу", - резюмировал Вернидуб в интервью "Первому Приднестровскому".

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с лета 2020 года. Под руководством украинского тренера команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, где в стартовых двух турах победила "Шахтер" и "Реал". В Украине Вернидуб девять лет работал с луганской "Зарей".