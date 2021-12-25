Ребров поиронизировал над тактикой "Шахтера"

Ребров в четвертый раз стал лучшим тренером в ОАЭ. Фото: "Аль-Айн"

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мнением о футболе "Шахтера" под руководством Роберто Де Дзерби.

"Я анализирую, смотрю много игр "Шахтера" и "Динамо". Не могу сказать, что "Шахтер" играет первым номером. Если 2 опорных полузащитника и 2 центральных защитника между собой катают мяч по 20 минут, я не считаю, что эта команда играет первым номером.

"Шахтер" в последних играх в этом плане улучшается, потому что в первых матчах был просто контроль между центральными защитниками. Я согласен с Александром Сопко, который охарактеризовал эту игру как элемент мини-футбола. 2 центральных защитника очень хорошо открываются, контролируют мяч, но нет продвижения вперед. Вижу, что в последних матчах у "Шахтера" больше продвижения вперед, передач между линиями.

Самое главное в футболе, где контролировать мяч – мы хотим таким образом создать численное преимущество и стараться атаковать вперед. Мой футбол интенсивный, стараюсь выжимать из футболистов максимум, быстро отбирать мяч, контролировать, завершать каждую атаку, чтобы не бежать назад и не тратить лишние силы. Поэтому я стараюсь идти в клубы, где согласны на такую модель, и подбирать футболистов, способных прессинговать", – сказал Ребров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Слишком большая зарплата. Коноплянка покинет "Шахтер"

В ноябре Сергей Ребров вновь стал лучшим тренером в Объединенных Арабских Эмиратах. Его клуб "Аль-Айн" уверенно лидирует в чемпионате.