"Ребров может заменить Михайличенко. Для этого есть предпосылки"

45-летний Сергей Ребров - один из самых успешных украинских тренеров. Он дважды подряд приводил киевское "Динамо" к победе в чемпионате Украины, играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Алекс Великих - итальянский футбольный скаут оценивает работу и перспективы тренера, который сейчас работает в венгерском "Ференцварош".

"Ференцварош" стал чемпионом страны, вышел в групповой этап Лиги Европы. Это все работа Реброва?

- Безусловно. Сергей Ребров взял на себя вызов стать тренером в Европе. Выйти из зоны комфорта, не бояться языкового барьера, а не бегая за нефтедолларами. Он принял венгерский клуб с именем и историей, но без нынешних достижений даже в Восточной Европе. Уверен - стиль управления коллективом, четкая последовательность кадровых решений и современный тактический прагматичный стиль игры, которую он поставил "Ференцварошу" - это те составляющие, которые позволили стать клуба лидером чемпионата страны и пройти группу в Лиге Европы.

Сделал ставку не на славные "конспекты Лобановского" мастера футбола 70-90 годов прошлого века, а на новые европейские тенденции в развитии футбольной мысли

Какую роль в штабе Реброва играет его штаб, составленный из испанских специалистов?

- наличие помощников из Испании свидетельствует, что Ребров как специалист сделал ставку не на славные "конспекты Лобановского" мастера футбола 70-90 годов прошлого века, а на новые европейские тенденции в развитии футбольной мысли . Считаю, что выбор правильный, потому что и сам знаменитый тренер неоднократно высказывал мнение о том, что футбол эволюционирует и тренер должен все время учиться новому, а не быть довольным тем, что уже знает. Без движения вперед, тренер отстанет от футбола.

Автор: ФК "Ференцварош" Сергей Ребров уже второй сезон возглавляет "Ференцварош"

Имел шансы "Ференцварош" выступить более успешно в Лиге Европы?

- Банк не была тяжелой, но и откровенно проходной ее назвать нельзя. Московский ЦСКА это довольно сильный коллектив, который постоянно выступает в Лиге чемпионов, и дважды обыграл мадридский Реал, но в Лиге Европы команда украинского тренера Реброва переиграла коллектив белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Тяжелой, что команде Реброва не хватило опыта матчей еврокубков и фарта, чтобы выйти из группы.

В "Динамо" после двух лет работы у Реброва начался кризис. Идеи тренера перестали работать. Не случится ли так в "Ференцварош"?

- Здесь важно, тренер будет мотивацию работать дальше в Венгрии. Это очень тонкая вещь, потому что если игроки это поймут, командные будет непросто удержать равновесие.

Я придерживаюсь мнения, что любая команда и тренер переживают и работают циклами. Сейчас это модно называть проэктам - провел цикл в три года, реализовав проект, преуспел и видишь, что можешь поднять планку еще выше - продолжай, если конечно для этой планки являются финансовые, спортивные условия. Не смог реализовать или изменились условия - проект закрывается.

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Можно ли прогрессировать в чемпионате Венгрии?

- Последние пять лет, мы видим рост чемпионатов соседних стран. Прежде всего Польши и Венгрии. Серьезная работа была сделана на уровне местных федераций и законодательной базы. К сожалению, в Украине мы видим обратный процесс - последние пять лет это неуклонное и стремительное падение отечественного чемпионата.

Преимущество, которое имеет Украина над соседями, одна - наличие двух клубов - брендов в Европе, "Шахтера" и "Динамо".

Если украинец из Уфы играет в "Манчестер Сити", то почему бы украинец из Будапешта не может возглавить условный "Тоттенхэм"?

Пример Реброва может заставить венгерские клубы обращать внимание на украинских тренеров?

- Украинский гравецька и тренерская школа является достаточно прочным самобытным явлением, прежде всего, благодаря высокому росту время в доминирование Лобановского и новым в то время идеям румынского тренера Луческу. А в период расцвета УПЛ и Хуанде Рамос, и Мирон Маркевич стали явлением. Высокая конкуренция внесла свой вклад в формирование идей тренеров. Смелость и атакующая сущность современной игра в футбол - это то, что привлекает владельцев клубов в Европе, потому что клубы там частные и зарабатывают на зрелище для зрителей, а не только на полученных очках. Поэтому если в Украине кто-то из тренеров хочет повторить опыт тренера Реброва, то они должны ставить командам такой современный футбол.

Автор: ФК "Динамо" Сергей Ребров два раза приводил "Динамо" к чемпионству

Готов Ребров к работе в более сильном чемпионате?

- Если стремится развиваться, то безусловно следующий сезон он должен провести в клубе с игроками более высокого качества. Если предположить, что он перейдет к чемпионату Бельгии, это означает, что специалист стремится расти, именно в системе западноевропейского футбола - фактически продолжать учиться профессии. Если он попадет в условной Турции, то это может означать, что Ребров чувствует себя готовым к работе в стрессовых условиях и дать результат. Но это должен быть топ-клуб страны, стремится выступать в Лиге чемпионов. Но любой последующий переход Реброва тренера - это не будет переход ради экономически выгодного для себя контракта, а для реализации успешного проекта в условиях, способствующих этому. Мне было бы интересно увидеть Реброва тренером условного "Глазго Рейнджерс" или "Селтика". В случае успеха с этими клубами, то была бы важная ступенька к попаданию в топовый топ - АПЛ. Мечтать нельзя запретить, если украинец из Уфы играет в "Манчестер Сити" , то почему бы украинец из Будапешта не может возглавить условный "Тоттенхэм"?

То тренер для клубов, которые больше хотят выигрывать, чем продавать.

Возможно ли возвращение Реброва в "Динамо"?

- Для этого есть определенные предпосылки. Например, то что актуальный тренер киевлян Михайличенко, то все же более спортивный менеджер, а не коуч. Во-вторых, с Ребровым в Киев приедет и готов тренерский штаб успешных современных специалистов. В-третьих, возможно, именно Ребров сможет дать четкий вектор развития украинского гранда, потому последовательности в последнее время у киевлян не замечается, начиная от вопросов комплектования, заканчивая качеством и результатами выступлений. Но если Ребров все же отказаться от карьеры в Европе и примет предложение Игоря Суркиса, то в Киев приедет не тот Сергей, который был когда-то как тренер-новичок среди игроков с громкими именами и неограниченными амбициями в поведения, а уже достаточно сформирован специалист , который знает себе цену. Поэтому менеджмента Динамо следует закладывать в расчеты и этот важный фактор - фактор личности тренера.

Ребров тренер развития или результата?

- Однозначно - результата. Он был конкретным игроком, тем, что больше забивал мячей, чем шел в дриблинг. Таким Ребров стал и специалистом. То тренер для клубов, которые больше хотят выигрывать, чем продавать.



Самостоятельное тренерскую карьеру Сергей Ребров начал в апреле 2014 года. Признан лучшим тренером "Ференцвароша" прошлого десятилетия.







