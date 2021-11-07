"Реал" победил "Райо Вальекано"

Карим Бензема претендует на "Золотой мяч". Фото: Reuters

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в матче 13-го тура Примеры соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Реал" принимал "Райо Вальекано".

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 14-й минуте Тони Кроос вывел хозяев вперёд, открыв счёт.

А на 38-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество "Реала".

"Райо Вальекано" отыграл один мяч на 76-й минуте, отличился Фалькао. Но на большее сил гостям не хватило, хотя в концовке они были близки к тому, чтобы забить второй мяч.

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"Реал" набрал 27 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице Примеры. "Райо Вальекано" занимает 6-е место, набрав 20 очков.