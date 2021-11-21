"Реал" одержал легкую победу

"Реал" не имел проблем в Гранаде Фото: Reuters

Сегодня, 21 ноября, на стадионе "Лос-Карменес" в Гранаде в рамках 14-го тура испанской Примеры "Гранада" принимала соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов – мадридский "Реал". Гости одержали разгромную победу – 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий "Реала" Марко Асенсио, ему ассистировал Тони Кроос. На 25-й минуте гол забил защитник "сливочных" Начо, результативную передачу отдал Кроос.

На 34-й минуте результативный удар нанёс нападающий "Гранады" Луис Суарес, ассист сделал Максим Гоналон. На 56-й минуте забил форвард "Реала" Винисиус Жуниор, голевой пас отдал Лука Модрич.

С 67-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Мончи. На 76-й минуте защитник мадридской команды Ферлан Менди отправил мяч в ворота "Гранады", голевую передачу оформил Каземиро.

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Мадридский "Реал" набрал 30 очков в 13 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. "Гранада" (11) — на 18-м месте. Действующий чемпион Испании — "Атлетико".