"Реал" легко разгромил "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 99
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
Просмотров: 1719
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1233
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3321
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2988
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 855
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9595
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2133
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Реал" легко разгромил "Шахтер"
"Реал" легко разгромил "Шахтер"
Hеудержимый Самба - "Динамо" разгромило "Барселону"
Hеудержимый Самба - "Динамо" разгромило "Барселону"
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"
"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5661
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3978
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1008
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 234
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
среда, 03 ноября 2021 07:12

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

  Комментировать
&quot;Реал&quot; легко разгромил &quot;Шахтер&quot;
Винисиус играет за "Реал" с лета 2018 года. Фото: Getty Images

3 ноября в матче четвертого тура Лиги чемпионов "Реал" будет принимать "Шахтер".

В матче третьего тура команды провели игру на НСК "Олимпийский". Команда Карло Анчелотти легко разгромила команду Роберто Де Дзерби – 5:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Хозяева попытались играть первым номером против грозного соперника, но остроты у ворот Тибо Куртуа не ставили. Испанцы начали осторожно матч, но в середине первого тайма начали более активно атаковать.

Гол в ворота Анатолия Трубина назревал. На помощь "Реалу" пришел Сергей Кривцов, забивший в свои ворота на исходе первого тайма.

После перерыва "Реал" снял все вопросы о победителе - бразилец Винисиус оформил дубль. После чего "Шахтер" полностью развалился и пропустил еще два мяча.

Михаил Мудрик имел возможность забить гол престижа, но не смог переиграть вратаря "Реала".

Матч "Реал" – "Шахтер" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице лидирует "Шериф", у которого две победы и по дополнительным показателям опережает "Реал". "Интер" идет третьим с четырьмя очками, а у "Шахтера" только одна ничья после трех матчей.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" легко разгромил "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 9604
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 9540
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8766
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 8316
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 7200
Спорт
"Динамо" во второй раз проиграло "Барселоне"
"Динамо" во второй раз проиграло "Барселоне"
 Просмотров: 1224
"Динамо" не готово к Лиге чемпионов
"Динамо" не готово к Лиге чемпионов
 Просмотров: 477
Почему "Динамо" проиграло "Барселоне"
Почему "Динамо" проиграло "Барселоне"
 Просмотров: 765
Экс-глав УЕФА и ФИФА обвинили в коррупции и мошенничестве
Экс-глав УЕФА и ФИФА обвинили в коррупции и мошенничестве Просмотров: 153
Жена Яремчука попала в больницу
Жена Яремчука попала в больницу Просмотров: 855
Больше всего комментируют
9
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
5
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 337
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть