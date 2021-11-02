"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Винисиус играет за "Реал" с лета 2018 года. Фото: Getty Images

3 ноября в матче четвертого тура Лиги чемпионов "Реал" будет принимать "Шахтер".

В матче третьего тура команды провели игру на НСК "Олимпийский". Команда Карло Анчелотти легко разгромила команду Роберто Де Дзерби – 5:0.

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Хозяева попытались играть первым номером против грозного соперника, но остроты у ворот Тибо Куртуа не ставили. Испанцы начали осторожно матч, но в середине первого тайма начали более активно атаковать.

Гол в ворота Анатолия Трубина назревал. На помощь "Реалу" пришел Сергей Кривцов, забивший в свои ворота на исходе первого тайма.

После перерыва "Реал" снял все вопросы о победителе - бразилец Винисиус оформил дубль. После чего "Шахтер" полностью развалился и пропустил еще два мяча.

Михаил Мудрик имел возможность забить гол престижа, но не смог переиграть вратаря "Реала".

Матч "Реал" – "Шахтер" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице лидирует "Шериф", у которого две победы и по дополнительным показателям опережает "Реал". "Интер" идет третьим с четырьмя очками, а у "Шахтера" только одна ничья после трех матчей.