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понедельник, 01 ноября 2021 08:21

Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Продолжение кризиса &quot;Барселоны&quot; и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Роман Яремчук перешел в "Бенфику" летом 2021 года. Фото: Денис Руденко, Footboom

Соперники украинских клубов в еврокубках провели матчи в своих национальных чемпионатах.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

Следующий соперник "Динамо" в Лиге чемпионов "Барселона" продолжает терять очки у чемпионатов Испании. Отставка Рональда Кумана не помогла команде. Каталонцы дома под руководством Серхио Бархуана не смогли обыграть "Алавес" -1:1.

События на поле развернулись в начале второго тайма, когда Менфис Депай сначала забил красивым дальним ударом в девятку, но гости очень быстро воспользовались провалом обороны "Барселоны". У хозяев были шансы вырвать победу, но так и не смогли забить.

"Бавария" одержала очередную разгромную победу в Бундеслиге. На этот раз жертвой команды Юлиана Нагельсманна стал "Унион" – 5:2.

"Бенфика" продолжает свои неудачные выступления в чемпионате Португалии. Подопечные Жорже Жезуса потеряли победу над "Эшторолом" - 1:1. Соперник лиссабонцев забил в самом конце игры. Форвард сборной Украины Роман Яремчук отыграл первый тайм. Украинец не может забить в седьмом матче подряд за "Бенфику".

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"Реал" одержал трудную победу над "Эльче" - 2:0. Дубль на свой счет записал Винисиус. Бразилец забивал в каждом из таймов. К концу матча "Эльче" отквитал один гол и Мадрид ждала нервная концовка.

В чемпионате Италии "Интер" не имел никаких проблем с "Удинезе" - 2:0. Дубль сделал Хоакин Корреа.

"Шериф" одержал не простую победу в чемпионате Молдовы над "Петркубом" - 2:0. Команда Юрия Вернидуба забила второй мяч только в добавленное к игре время.

В чемпионате Болгарии ЦСКА дома проиграл Локомотиву – 1:3. "Буде-Глимт" минимально одолел "Саннефьорд" -1:0, а "Рома" дома уступила "Милану" - 1:2.

В чемпионате Украины "Динамо" в гостях одолело "Мариуполь" - 3:2, "Шахтер" разгромил "Десну" -4:1, а "Заря" уничтожила "Металлист-1925:- 6:1".

2 ноября "Динамо" будет принимать "Барселону". На следующий день "Шахтер" посетит Мадрид, а в четверг "Заря" будет принимать гостей из Болгарии.

Автор: Сергей Тищенко
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