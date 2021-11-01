Гвардиола хочет подписать игрока "Шахтера"

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 22-летний Манор Соломон может перебраться в АПЛ.

В услугах израильтянина заинтересован чемпион страны "Ман Сити", сообщает Case Discount.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юные таланты "Шахтера" блестяще провели матч из "Десной"

Соломон должен будет заменить Рахима Стерлинга, который может покинуть команду Хосепа Гвардиолы уже в следующем трансферном окне. В частности, игрока сборной Англии хотела бы подписать "Барселону".

Еще одним претендентом на Соломон является "Ньюкасл".

Манор Соломн выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. За это время он стал одним из лидеров донецкой команды. Соглашение футболиста с Шахтером действует до конца 2023 года.

3 октября "Шахтер" сыграет выездной матч ЛЧ против "Реала". Начало игры в 19:45.