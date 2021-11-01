Гвардиола хочет подписать игрока "Шахтера"

Один из лидеров "Шахтера" 22-летний Манор Соломон может перебраться в АПЛ.
В услугах израильтянина заинтересован чемпион страны "Ман Сити", сообщает Case Discount.
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Соломон должен будет заменить Рахима Стерлинга, который может покинуть команду Хосепа Гвардиолы уже в следующем трансферном окне. В частности, игрока сборной Англии хотела бы подписать "Барселону".
Еще одним претендентом на Соломон является "Ньюкасл".
Манор Соломн выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. За это время он стал одним из лидеров донецкой команды. Соглашение футболиста с Шахтером действует до конца 2023 года.
3 октября "Шахтер" сыграет выездной матч ЛЧ против "Реала". Начало игры в 19:45.
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