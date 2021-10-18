"Шахтер" дважды шокировал "Реал"

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

19 октября "Шахтер" будет принимать "Реал" в матче третьего тура Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне команды тоже играли на стадии групповой стадии Лиги чемпионов.

Перед первой игрой тогдашний наставник "горняков" Луиш Каштру потерял сразу десять футболистов из коронавирус. "Реал" был бесспорным фаворитом матча, но не смог настроиться на игру.

"Горняки" шокировали соперника в первом тайме забив три мяча в ворота Куртуа. После перерыва "Реал" пытался спастись от поражения, но смог только дважды забить в ворота Анатолия Трубина. Уже в добавленное к мачту время "Реал" сравнял счет, но гол отменили после просмотра ВАР.

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В киевском матче "Шахтер" снова был сильным. Уже не было никакой недооценки тогдашней команды Зинедина Зидана.

Первый тайм прошел в родной борьбе. Ни одна из команд не смогла забить.

После перерыв Дентиньо открыл счет в матче, а под конец встречи Манор Соломон смог окончательно закрыть вопрос победителя матча.

Матч "Шахтер" - "Реал" начнется в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.В турнирной таблице лидирует "Шериф". У чемпиона Молдовы шесть очков. "Реал" с тремя пунктами второй. "Шахтер" одно очко и находится на последнем месте.