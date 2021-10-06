Почему "Реал" уничтожает карьеру Лунина

Андрей Лунин не имеет игровой практики в "Реале". Фото: Instagram.com/lunin_andrey

Украинский вратарь мадридского "Реала" 22-летний Андрей Лунин перестал получать вызовы в сборную Украины.

Лунин не попал в заявку сборной на Евро даже в роли запасного вратаря, а с приходом в сборную Александра Петракова вообще перестал получать вызовы.

Главная проблема Лунина - отсутствие игровой практики. Если вратарь не играет, то смысла надеяться на него нет, за какой клуб бы не выступал. Предпочитая голкиперов с чемпионата Украины, которые постоянно имеют практику.

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В прошлом году Лунин провел только один официальный матч в Кубке Испании. Зинедин Зидан полностью доверял Тибо Куртуа вратарскую позицию в "Реале". После ухода с "Реала" французского тренера были надежды, что украинский вратарь будет иметь хоть какую-то практику. Лунин играл в предсезонных спаррингах, пока Куртуа отдыхал после Евро. Только стартовал официальный сезон, как бельгийский вратарь стал безоговорочным номером один в воротах Мадрида.

Отношение Карло Анчелотти к украинском вратарю такое же как было при Зидану - просто дублер для Куртуа, который должен сыграть мало кому нужные кубковые матчи и подстраховать при травмах. Лунин не нужен "Реалу", как основной вратарь. Никто не планирует и не хочет его развивать. Это доказал недавний матч против "Шерифа", когда Анчелотти дал отдохнуть в матче против чемпиона Молдовы ряда футболистов, но вратарской ротации не проводил.

Андрей Лунин превратился в вратаря получает деньги за то, что сидит на скамейке запасных

За три года имея контракт с "Реалом", Лунин провел меньше матчей, чем в последнем сезоне в "Заре". За это время он превратился из одного из крупнейших вратарских талантов на простого дублера. Голкипера получает деньги за пребывание на скамье запасных.

Если в ситуации с Русланом Малиновским наставник сборной Петраков заслуживает критики, потому что Руслан стабильно играет в ведущем чемпионате и за сильную команду, то тренер сборно абсолютно прав в ситуации с Луниным. Нет смысла вызывать вратаря в сборную, который не играет. Не важно, за какой клуб он выступает. Это уже серьезный звонок для Лунина, что нужно что-то менять в своей карьере.

Хорошая зарплата в "Реале" -это хорошо, но для дальнейшего прогресса нужно играть. Сейчас уже не идет речь об уровне клубов или чемпионаты, а нужна банальная игровая практика, чтобы окончательно не потерять свою карьеру.

Андрей Лунин является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". Один сезон провел в "Заре". С 2018 года выступает за "Реал". В сезонах 2018/20 выступал в аренде. Сейчас имеет статус добрела Куртуа.

В текущем сезоне "Реал" лидирует в чемпионате Испании. Команда Анчелотти по дополнительным показателям опережает "Атлетико" и "Реал Сосьедад". Свой следующий матч "сливочные" проведет 17 октября против "Атлетика" Бильбао.