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пятница, 15 октября 2021 19:15

Полный провал Скрипника: почему "Шахтер" уничтожил "Зарю"

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Полный провал Скрипника: почему &quot;Шахтер&quot; уничтожил &quot;Зарю&quot;
Фернандо выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер

В матче 11-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Зарю" - 6:1.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Ротация от Де Дзерби. После матчей сборных итальянский наставник оставил в запасе Пятова, Степаненко, Соломона, а Корниенко и Кривцов не попали в заявку.

Возвращение Трубина. Вратарь "Шахтера" сыграл впервые с конца августа за команду.

Кадровые проблемы "Зари". Из-за травм вне игры оказался основной вратарь Шевченко и ведущие игроки Кабаев и Кочергин.

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Ошибка Казакова стала решающей. Полузащитник "Зари" вывел на собственные ворота Фернандо, который легко переиграл вратаря гостей. После пропущенного мяча команда Скрипника посыпалась.

Провал "Зари" в обороне. Гости просто не успевали за соперником. Капитан команды Вернидуб был заменен в середине первого тайма. Лидер защиты "Зари" был не готов к игре.

Дубли Фернандо и Тете. Бразильский форвард забил дважды реализовав выходы на ворота соперника. А Тете сначала воспользовался пасом Марлоса, а потом ассистом от Исмаили.

Оборона и опорная зона "Зари" полностью провалились

Полное преимущество "Шахтера". Донецкая команда полностью переиграла соперника и могла доводить счет до неприличного.

Бондарь подарил гол "Зари". Защитник "Шахтера" потерял мяч на своей половине поля и позволил себя обыграть Гладкому.

Вопрос к Скрипнику. Тренер "Зари" провалил матче. Поставил в опорную зону Казакова, который никогда не был основным игроком команды. "Заря" сыграла очень удобно для соперника при этом совершенно без желания и мотивации.

Победа над "Зарей" позволила "Шахтеру" догнать "Динамо" в турнирной таблице. Команды имеют поровну очков, но команда Мирчи Луческу сыграет свой матч чемпионата 16 октября против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

19 октября "Шахтер" сыграет в матче тертого тура Лиги чемпионов против "Реала". Начало игры в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
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