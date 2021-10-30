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суббота, 30 октября 2021 19:16

Юные таланты "Шахтера" блестяще провели матч из "Десной"

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Юные таланты &quot;Шахтера&quot; блестяще провели матч из &quot;Десной&quot;
"Десна" провалилась за две минуты. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Киеве черниговскую "Десну" - 4:1 и сократил отставание от киевского "Динамо".

Дончане оправились от сокрушительного поражения от "Реала" и очень быстро открыли счет. Отличился Манор Соломон. Перед этим антигерой матча с мадридцами Додо скрылся по флангу и прострелил точно в израильтянина. Манор в общем-то провел неплохой матч. Пока он играл на родной позиции, защитники "Десны" не знали, что с ним делать и как противодействовать.

Были в этой игре и настоящие герои. Тете и Георгий Судаков фактически сделали всю игру. Особенно неожиданным было превращение Судакова. Он и гол забил красивый, и не поленился пойти в отбор и заслужил стать ассистентом гола Фернандо. Тете тоже отметился бильярдным ударом и большим объемом работы на чужой половине поля.

Не впечатлил Трубин. Очевидно, что парень не набрал форму после травмы. К тому же, Анатолий начал неуверенно действовать на выходе. Если бы не Маркос Антонио, вынесший мяч с линии ворот, у Трубина было бы два пропущенных гола. По-видимому, в Мадриде должен играть Андрей Пятов. Иначе "Шахтеру" снова не избежать разгрома.

Гости оказались лишь бледной тенью "Десны" прошлогоднего образца. И если в наступлении все еще более-менее неплохо, то в защите сплошные провалы. По-хорошему "Шахтер" должен был забивать 7-8 мячей.

После игры с "Черноморцем" немного перехвалили Мудрика. Парень и техничный и быстрый, но слишком суетливый. Невооруженным глазом видно, как Михаилу не хватает хладнокровия в решающие моменты.

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После этой победы горняки набрали 32 очка и на три пункта отстают от киевского "Динамо". Следующий матч "Шахтер" смотрит уже в ближайшую среду в Лиге чемпионов. Дончане будут противостоять в Мадриде местному "Реалу".

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