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вторник, 12 октября 2021 10:47

"Разве ты не знаешь, сколько мне лет?" - Луческу поссорился с румынским журналистом

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&quot;Разве ты не знаешь, сколько мне лет?&quot; - Луческу поссорился с румынским журналистом
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поссорился с румынским журналистом во время паузы на матче сборной.

Наставнику киевлян не понравился вопрос о его возможной работе в сборной Румынии или "Динамо" Бухарест.

"Тебе больше не о чем спросить? Разве ты не знаешь, сколько мне лет? Оставь меня в покое!

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Если бы мы вернулись лет на 20 назад, обещаю: пошел бы, куда ты захочешь. Неужели кто-то еще может думать, что в моем возрасте я могу вернуться в сборную и что-нибудь сделать? Здесь нужен молодой человек с хорошей подготовкой.

То же самое касается и бухарестского "Динамо". Кто бы туда не пришел, он должен знать, что "Динамо" - важный бренд для румынского спорта, который не может играть посредственно", - цитирует Луческу Gsp.ro.

Мирча Луческу тренировал сборную Румынии с 1981 по 1986 годы, а с 1985-го по 1990-й - возглавлял бухарестское "Динамо". Команда из Бухареста переживает финансовый кризис, а сборная на смогла выйти на Евро.
16 октября "Динамо" проведет матч чемпионата Украины против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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