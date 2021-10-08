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пятница, 08 октября 2021 10:45

Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии

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Форвард &quot;Динамо&quot; забил гол в ворота сборной Бразилии
Эрик Рамирес подписал контракт с "Динамо" на пять лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче отбора к Кубку мира сборная Бразилии победила команду Венесуэлы - 3:1.

На старте поединка счет в матче открыл форвард венесуэльцев Эрик Рамирес. Нападающий "Динамо" смог замкнуть фланговую передачу головой.

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Венесуэла держалась до середины второго тайма. Маркиньос сравнял счет в матче. А под конец игры бразильцы забили еще дважды усилиями Барбосы и Антони.

Эрик Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021-го со словацкой ДАКа. Но пока закрепиться в команде не смог. Последний месяц пропустил через коронавирус.

16 октября "Динамо" сыграет в гостях против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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