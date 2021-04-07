Разошелся. Гроза сборной Украины обидел английский клуб

Тэему Пукки близок к рекорду в чемпионшипе. Фото: Reuters

Английский "Норвич", за который выступает форвард сборной Финляндии 31-летний Теему Пукки, в поединке 40-го тура Чемпионшипа дома разбил "Хаддерсфилд Таун" со счетом 7:0.

Пукки вышел в стартовом составе "Норвича" и был заменен на Хьюгилла Джордана на 77-й мин. встречи. За отведенное ему время финский бомбардир успел отличиться хет-триком и сделать 1 результативную передачу.

В текущем сезоне на счету Пукки 37 матчей за "Норвич" во всех турнирах, где он забил 25 мячей и отдал 3 результативные передачи.

После 40 сыгранных туров "Норвич" лидирует в Чемпионшипе, имея в активе 87 очков. В "Уотфорда", который идет на 2-м месте, 79 зачетных пунктов.

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В недавнем поединке отбора на КС-2022 Украина - Финляндия (1:1) Пукки стал автором гола в ворота украинской команды, реализовав пенальти в концовке встречи. Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией и Казахстаном и имеет 3 очка после 3 матчей.