Разгром от "Баварии", усталость от поражений, неуважение к другу – почему Месси решил уйти из "Барселоны"

Лионель Месси выиграл 6 "Золотых мячей". Фото Рейтер

"Лео будет трудно остаться в" Барселоне ", - сказал отец футболиста Хорхе во время визита в Барселону на переговоры с президентом клуба Хосепом Бартомеу. Лионель Месси две недели пытается уйти из клуба, но в" Барсе "надеются уговорить игрока. Если этого не удастся - будут требовать от покупателей 700 миллионов евро отступных. За такие деньги Месси никто не купит.

Последняя баварская капля

Разговоры о том, что Месси устал в "Барселоне", потому что клуб перестал выигрывать трофеи появились сразу по окончании чемпионата Испании. Но тогда их никто всерьез не воспринимал. Ситуация изменилась 14 августа. "Барселона" с Месси во главе разгромно уступила в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии" - 2:8. В раздевалке сразу после игры Месси сообщил партнерам, что хочет уйти из клуба. Руководству удалось потушить скандал, но правда стала известна уже через несколько дней. Журналистам стали известны причины такого шага: отставка предыдущего тренера Эрнеста Вальверде, плохие отношения с президентом клуба Хосепом Бартомеу и неуважение клуба к лучшему другу Месси - уругвайцу Луису Суаресу.

700 миллионов евро. Платить или не платить?

Через неделю после поражения Лионель Месси отправил в клуб факс, в котором сообщил, что не собирается продлевать контракт. Лучший футболист мира считал, что не нарушил условия соглашения, по которым он может уйти бесплатно за год до завершения контракта (истекает летом 2021), если сообщит о желании сразу по окончании сезона-2020. В "Барселоне" считают, что аргентинец должен был сделать это в июне, когда официально закончится сезон. Поэтому его контракт будет пролонгирован автоматически. Юристы склоняются, что Месси легко докажет свою победу в суде, ведь через коронавирус официальные сроки завершения сезона сместились на август.

Назад к Гвардиоле

Сразу появились претенденты на барселонского самородка. Говорили об интересе "Ювентуса" и ПСЖ. Однако ближе всех к подписанию форварда "Барселоны" является "Манчестер Сити". Команду тренирует Пеп Гвардиола, с которым Месси провел свои лучшие годы в каталонском клубе. По одним слухам владельцы "Сити" готовы выплатить 100 миллионов евро за расторжение контракта, по другим - планируют забрать форварда бесплатно. На днях сам Гвардиола летал в Барселону для разговора с Месси. Однако итог переговоров оказался неожиданным - якобы Хосеп посоветовал Месси оставаться в "Барселоне" до конца контракта.

Родительское слово

Ситуация должна выйти из тупика после переговоров Хорхе Месси - отца футболиста с президентом клуба Хосепом Бартомеу. Цель отца - получить вольную для сына. Цель президента - уговорить Месси на новый контракт (программа-максимум) или хотя бы договориться доиграть до конца действующего контракта – то есть до 2021 года (программа-минимум). Если Месси таки уйдет в "Манчестер Сити" то получит в следующие 5 лет 500 миллионов евро. Триста - за три сезона в Манчестере а еще двести-за два года в "Нью-Йорк Сити", клубе который тоже принадлежит спонсорам команды Гвардиолы.

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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В целом он находится в системе клуба с 14 лет. Тогда "Барселона" согласилась оплатить родителям Месси дорогостоящее лечение. В организме шестикратного обладателя "Золотого мяча" не хватало гормона роста который ему в Каталонии стали колоть каждую неделю.