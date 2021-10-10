Раздули скандал на ровном месте – Малиновский о невызове в сборную

Малиновский всказался о конфликте с Петраковым. Фото: Reuters

Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал итальянским медиа конфликт с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.

Футболист подчеркнул, что готов продолжить выступления в национальной команде:

"Раздули скандал на ровном месте. В прошлом месяце у нас с тренером возникли разногласия в видении ситуации. Когда игрокам из "Шахтера" и "Динамо" позволили вернуться в клубы, я тоже попросил об этом и получил разрешение.

Я всегда максимально готов вернуться в сборную. Но не знаю, как будет дальше – решает тренер", — приводит слова Малиновского L'Eco di Bergamo.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков публично заявил, что Малиновский не захотел ехать на товарищеский матч с Чехией и попросил отпустить его в клуб. Хавбек "Аталанты", в свою очередь, ответил в Instagram, что Петраков рассказал половине команды, что он не подходит в его схему игры.

28-летний Малиновский в текущем сезоне провел на поле девять матчей, забил один гол в ворота "Интера" и отдал результативную передачу. У полузащитника 570 сыгранных минут.

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Сине-желтые прервали серию из пяти подряд ничьих в квалификации к ЧМ-2022, одержав первую победу над командой Финляндии (2:1), которая позволила подопечным Петракова вернуться на второе место в группе D. Следующий матч сборная Украины проведет против Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.