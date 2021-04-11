Разбомбил Москву. Украинец выиграл золото чемпионата Европы

Дмитрий Чумак торжествовал в двух видах. Фото: suspilne.media

На чемпионате Европы в Москве украинский тяжеловес Дмитрий Чумак 10 апреля завоевал два "золота" в весовой категории до 109 килограммов.

Его результат в сумме двоеборья 407 кг. Украинец завоевал золотые медали в толчке и в сумме. В своей весовой категории Чумак обошел болгарина и россиянина.

Спортсмен завоевал уже третье "золото" на чемпионатах Европы подряд. Ранее он был лучшим в Сплите-2017 (до 94 кг) и Батуми-2019 (до 102 кг).

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Чумак после победы изложил в Инстаграм картинку с горящим Кремлем. Ранее золотые награды ЧЕ в Москве завоевали Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак. У Дмитрия Вороновского - "бронза". Ранее титул сильнейшего человека планеты завоевал украинец Алексей Новиков.