Раненные и погибшие. Италия празднует победу на Евро

Джорджо Кьеллини показывает выигранный трофей. Фото: Reuters

В Италии несколько человек погибли во время массовых празднований победы национальной команды в финале чемпионата Европы-2020/21 с Англией, сообщает La Repubblica.

По информации источника, ночью в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша, ещё четыре человека были ранены. Сообщают, что они ехали отмечать победу сборной Италии. В Фодже 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время участия в футбольном празднике. Также ночью в Венеции в одном из каналов нашли тело мужчины средних лет. Личность не установлена. В полиции не исключают, что смерть неизвестного могла быть связана с массовыми торжествами по поводу успеха сборной Италии на Евро-2020/21. Также сообщается о множестве раненых в разных городах Италии.

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Матч финала чемпионата Европы-2020/21 Италия - Англия проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы - 3:2.